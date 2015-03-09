CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

i-SpectrAnalysis_CCI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
922
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
dt_fft.mqh (28.84 KB) ver
i-spectranalysis_cci.mq5 (5.45 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

klot

Este indicador ejemplifica el suavizado de la serie temporal del indicador CCI mediante la filtración de las armónicas del orden superior.

Este enfoque se puede aplicar para el suavizado de indicaciones de cualquier indicador. La ventaja principal del método consiste en la ausencia real del retraso.

Parámetros de entrada del indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador          |
//+----------------------------------------------+
input int   CCIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   CCIPrice=PRICE_MEDIAN;
input uint N = 7;      // Longitud de la serie
input uint SS = 20;    // Coeficiente del suavizado
input int Shift=0;     // Desplazamiento del indicador por la horizontal en barras

donde:

  • N establece la longitud de la serie (potencia de dos);
  • SS - El coeficiente del suavizado en el espectro resultante anula las frecuencias por encima del valor establecido. SS no podrá exceder de 2^N. Si SS = 2^N, se repite completamente la serie CCI.

Para el funcionamiento del indicador es necesaria la librería https://www.mql5.com/en/code/7000.

Fig. 1. Indicador i-SpectrAnalysis_CCI

Fig. 1. Indicador i-SpectrAnalysis_CCI

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7012

SilverTrend_CrazyChart SilverTrend_CrazyChart

El indicador SilverTrend_CrazyChart es un sistema de señal similar a los indicadores ASCTrend.

DS_Stochastic_HTF DS_Stochastic_HTF

El indicador DS_Stochastic permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

CronexCCI CronexCCI

En el indicador MACD la serie de precios ha sido sustituida por la serie de valores del indicador técnico CCI. El indicador ha sido implementado en forma de una nube de color.

CronexCCI_HTF CronexCCI_HTF

El indicador CronexCCI permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.