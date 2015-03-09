Autor real:

klot

Este indicador ejemplifica el suavizado de la serie temporal del indicador CCI mediante la filtración de las armónicas del orden superior.

Este enfoque se puede aplicar para el suavizado de indicaciones de cualquier indicador. La ventaja principal del método consiste en la ausencia real del retraso.

Parámetros de entrada del indicador:

input int CCIPeriod= 14 ; input ENUM_APPLIED_PRICE CCIPrice= PRICE_MEDIAN ; input uint N = 7 ; input uint SS = 20 ; input int Shift= 0 ;

donde:

N establece la longitud de la serie (potencia de dos);

SS - El coeficiente del suavizado en el espectro resultante anula las frecuencias por encima del valor establecido. SS no podrá exceder de 2^N. Si SS = 2^N, se repite completamente la serie CCI.



Para el funcionamiento del indicador es necesaria la librería https://www.mql5.com/en/code/7000.

Fig. 1. Indicador i-SpectrAnalysis_CCI