CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

CronexCCI - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2613
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Cronex

Индикатор MACD, в котором ценовой ряд заменен на ряд значений технического индикатора CCI, выполненный в виде цветного облака.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор CronexCCI

Рис.1. Индикатор CronexCCI

i-SpectrAnalysis_CCI i-SpectrAnalysis_CCI

Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора CCI путем фильтрации гармоник большего порядка.

i-SpectrAnalysis_MFI i-SpectrAnalysis_MFI

Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора MFI путем фильтрации гармоник большего порядка.

SilverTrend_CrazyChart SilverTrend_CrazyChart

Индикатор SilverTrend_CrazyChart является сигнальной системой, аналогичной индикаторам ASCTrend.

SilverTrend_CrazyChart_HTF SilverTrend_CrazyChart_HTF

Индикатор SilverTrend_CrazyChart с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.