i-SpectrAnalysis_CCI - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
klot
Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора CCI путем фильтрации гармоник большего порядка.
Данный подход можно применить для сглаживания показаний любых индикаторов. Основное преимущество метода - практическое отсутствие задержки.
Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input int CCIPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE CCIPrice=PRICE_MEDIAN; input uint N = 7; // Длина ряда input uint SS = 20; // Коэффициент сглаживания input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
где:
- N - задаёт длину ряда (степень двойки);
- SS - Коэффициент сглаживания в получившимся спектре обнуляет частоты свыше установленного значения. SS не может быть больше чем 2^N. При SS = 2^N полностью повторяется ряд CCI.
Для работы индикатора требуется библиотека https://www.mql5.com/ru/code/7000.
Рис.1. Индикатор i-SpectrAnalysis_CCI
