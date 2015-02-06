代码库部分
i-SpectrAnalysis_CCI - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1151
(21)
dt_fft.mqh (28.84 KB) 预览
i-spectranalysis_cci.mq5 (5.45 KB) 预览
真实作者:

klot

此指标例证了 CCI 指标的价格时间序列以更大次序的谐波过滤手段进行平滑。

这种方法可应用于平滑任何指标的数值。此方法的主要优点是真正无延迟。

指标输入参数:

//+----------------------------------------------+
//| Input parameters of the indicator            |
//+----------------------------------------------+
input int   CCIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   CCIPrice=PRICE_MEDIAN;
input uint N = 7;      // Series length
input uint SS = 20;    // Smoothing coefficient
input int Shift=0;     // Horizontal shift of the indicator in bars

此处:

  • N 指定序列长度 (两个力度);
  • SS - 平滑系数, 在频谱结果中归零频率超过设定数值。SS 不能超过 2^N。如果 SS = 2^N，CCI 序列全部重复它自己。

指标操作需要 https://www.mql5.com/en/code/7000 库。

图例.1. i-SpectrAnalysis_CCI 指标

