i-SpectrAnalysis_CCI - indicador para MetaTrader 5
- 996
Autor real:
klot
O indicador exemplifica suavização de preço série histórica do indicador CCI por meio de filtração de harmônicos de ordem superior.
Esta abordagem pode ser aplicada para alisamento de valores quaisquer dos indicadores. A principal vantagem do método é uma verdadeira absência de atraso.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Input parameters of the indicator | //+----------------------------------------------+ input int CCIPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE CCIPrice=PRICE_MEDIAN; input uint N = 7; // Series length input uint SS = 20; // Smoothing coefficient input int Shift=0; // Horizontal shift of the indicator in bars
onde:
- N especifica o comprimento da série (potência de dois);
- SS - um coeficiente de alisamento no espectro resultante zera a razão de frequência superior a um valor definido. SS não pode exceder 2^N. As séries CCI se repetem plenamente se SS = 2^N.
https://www.mql5.com/en/code/7000 uma biblioteca é necessária para a operação de indicador.
