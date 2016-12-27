Participe de nossa página de fãs
Dynamic Auto Resistance Support - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 4657
- Avaliação:
-
- Publicado:
Este indicador técnico detecta constantemente as zonas de preços e desenha as linhas de suportes e resistências.
Ele verifica o movimento do mercado para qualquer ativo e qualquer período de tempo. Se uma barra não for anormalmente grande, o indicador verifica novamente e procura por outras barras na mesma zona de preço.
Se forem encontradas velas suficientes, ela desenha as linhas neste nível. As linhas continuarão até a próxima zona ser identificada.
Parâmetros de entrada:
- InpBacklook (5-xxxx) - Quantidade de velas para fazer a varredura e detectar outras velas na mesma faixa;
- InpAccurency (10.0 - 100.0) - velas obrigatórias na faixa para trás para atender às necessidades em percentagem.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7006
