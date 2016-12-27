Este indicador técnico detecta constantemente as zonas de preços e desenha as linhas de suportes e resistências.

Ele verifica o movimento do mercado para qualquer ativo e qualquer período de tempo. Se uma barra não for anormalmente grande, o indicador verifica novamente e procura por outras barras na mesma zona de preço.



Se forem encontradas velas suficientes, ela desenha as linhas neste nível. As linhas continuarão até a próxima zona ser identificada.

Parâmetros de entrada:

InpBacklook (5-xxxx) - Quantidade de velas para fazer a varredura e detectar outras velas na mesma faixa;

InpAccurency (10.0 - 100.0) - velas obrigatórias na faixa para trás para atender às necessidades em percentagem.



