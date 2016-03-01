Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Dynamic Auto Resistance Support - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3668
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Этот технический индикатор показывает постоянные ценовые зоны и отрисовывает линии поддержки и сопротивления.
Он проверяет на движение любой рынок на любом таймфрейме. Если проверяемый бар не имеет аномальной величины, индикатор запускает проверку снова и ищет другие бары, выходящие за пределы постоянной ценовой зоны.
Если найдено достаточное количество свечей, индикатор отрисовывает линию на этом уровне. Линии продолжаются, пока не будет определена другая постоянная ценовая зона.
Входные параметры:
- InpBacklook (5-xxxx) — Количество свечей для проверки и определения других свечей в этом же диапазоне.
- InpAccurency (10.0 - 100.0) — Необходимое количество свечей в предыдущем диапазоне, чтобы соответствовать требованиям (%).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7006
Индикатор считает бычьи и медвежьи свечи и вычисляет их процентное соотношение.Astro Indicators
Демонстрируется положение двух планет, их отклонение или просто нахождение в пространстве.
Индикатор Полосы Боллинджера %B для MetaTrader 5.Разделитель периодов с возможностью выбора различных стилей
С началом каждого нового дня индикатор отрисовывает вертикальную линию. Есть несколько вариантов ее отображения.