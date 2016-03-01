Этот технический индикатор показывает постоянные ценовые зоны и отрисовывает линии поддержки и сопротивления.

Он проверяет на движение любой рынок на любом таймфрейме. Если проверяемый бар не имеет аномальной величины, индикатор запускает проверку снова и ищет другие бары, выходящие за пределы постоянной ценовой зоны.



Если найдено достаточное количество свечей, индикатор отрисовывает линию на этом уровне. Линии продолжаются, пока не будет определена другая постоянная ценовая зона.

Входные параметры:

InpBacklook (5-xxxx) — Количество свечей для проверки и определения других свечей в этом же диапазоне.

InpAccurency (10.0 - 100.0) — Необходимое количество свечей в предыдущем диапазоне, чтобы соответствовать требованиям (%).



