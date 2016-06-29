CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Dynamic Auto Resistance Support - Indikator für den MetaTrader 5

Michael Schmidt | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
2826
Rating:
(40)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieser technische Indikator erkennt konstante Preiszonen und zeichnet Unterstützungs- und Widerstandslinien.

Er prüft die Marktbewegung für jeden beliebigen Markt und TimeFrame. Wenn ein Balken nicht abnormal groß ist, schaut der Indikator zurück und sucht nach anderen Balken innerhalb der selben Preiszone.

Wenn genug Kerzen gefunden wurden, wird auf diesem Level eine Linie gezeichnet. Die Linien werden fortgesetzt, bis die nächste Zone identifiziert wird.

Eingabeparameter:

  • InpBacklook (5-xxxx) - Anzahl von Kerzen die geprüft werden sollen um andere Kerzen im selben Bereich zu finden;
  • InpAccurency (10.0 - 100.0) - Notwendige Kerzen in Rückschauzeitraum um den Erfordernissen in Prozent zu entsprechen.

Dynamic resistance und support Screenshot

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7006

CandleColorCounter CandleColorCounter

Der Indikator zählt Bullen und Bärenkerzen in Bar_Period Balken und berechnet Prozente.

ang_AZad_C ang_AZad_C

Der nicht-normalisierte Oszillator ang_AZad_C hilft, den dominanten Trend zu identifizieren.

ang_AZad_C_HTF ang_AZad_C_HTF

Der ang_AZad_C Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

DS_Stochastic DS_Stochastic

Der DS_Stochastic Indikator ist der Original Stochastic Oszillator mit EMA Glättung.