Dynamic Auto Resistance Support - Indikator für den MetaTrader 5
Dieser technische Indikator erkennt konstante Preiszonen und zeichnet Unterstützungs- und Widerstandslinien.
Er prüft die Marktbewegung für jeden beliebigen Markt und TimeFrame. Wenn ein Balken nicht abnormal groß ist, schaut der Indikator zurück und sucht nach anderen Balken innerhalb der selben Preiszone.
Wenn genug Kerzen gefunden wurden, wird auf diesem Level eine Linie gezeichnet. Die Linien werden fortgesetzt, bis die nächste Zone identifiziert wird.
Eingabeparameter:
- InpBacklook (5-xxxx) - Anzahl von Kerzen die geprüft werden sollen um andere Kerzen im selben Bereich zu finden;
- InpAccurency (10.0 - 100.0) - Notwendige Kerzen in Rückschauzeitraum um den Erfordernissen in Prozent zu entsprechen.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7006
