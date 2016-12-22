请观看如何免费下载自动交易
技术指标检测稳定的价格区域, 并绘制阻力和支撑线。
它检查任何市场和任何时间帧的行情走势。如果柱线未出现非正常变大, 指标向后检查并搜索同一价格区间的其它柱线。
如果发现足够的蜡烛, 它在这个级别上画线。这些线将会持续到下一个识别出的区域。
输入参数:
- InpBacklook (5-xxxx) - 在相同范围内扫描和检测其它蜡烛的数量;
- InpAccurency (10.0 - 100.0) - 为匹配所需百分比, 向后搜索所需的蜡烛范围。
