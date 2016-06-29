CodeBaseKategorien
Indikatoren

CandleColorCounter - Indikator für den MetaTrader 5

Saeed Molanezhad
Veröffentlicht:
saeed Mollanezhad
Ansichten:
1122
Rating:
(28)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator zählt Bullen und Bärenkerzen in Bar_Period Balken und berechnet Prozente.

Wenn die blaue Linie rauf auf 61.8% geht und die rote Linie runter auf 38.2%, ist der Trend vollendet. Wenn die blaue und rote Linie nahe 50% sind, hat der Trend angefangen.

CandleColorCounter Indikator MQL5

ang_AZad_C ang_AZad_C

Der nicht-normalisierte Oszillator ang_AZad_C hilft, den dominanten Trend zu identifizieren.

i-SpectrAnalysis_MFI i-SpectrAnalysis_MFI

Der Indikator zeigt exemplarisch die Glättung von Preiszeitreihen des MFI-Indikators durch Filterung von Harmonischen einer größeren Ordnung.

Dynamic Auto Resistance Support Dynamic Auto Resistance Support

Dieser technische Indikator erkennt konstante Preiszonen und zeichnet Unterstützungs- und Widerstandslinien.

ang_AZad_C_HTF ang_AZad_C_HTF

Der ang_AZad_C Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.