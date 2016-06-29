Der Indikator zählt Bullen und Bärenkerzen in Bar_Period Balken und berechnet Prozente.

Wenn die blaue Linie rauf auf 61.8% geht und die rote Linie runter auf 38.2%, ist der Trend vollendet. Wenn die blaue und rote Linie nahe 50% sind, hat der Trend angefangen.