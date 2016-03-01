Смотри, как бесплатно скачать роботов
CandleColorCounter - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- saeed Mollanezhad
- Просмотров:
- 2675
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор считает бычьи и медвежьи свечи и вычисляет их процентное соотношение.
Когда синяя линия выше 61,8%, а красная ниже 38,2% — тренд завершен. Когда синяя и красная линии близки к 50%, тренд начинается.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7005
