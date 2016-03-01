CodeBaseРазделы
CandleColorCounter - индикатор для MetaTrader 5

Saeed Molanezhad
Опубликовал:
saeed Mollanezhad
Просмотров:
2675
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор считает бычьи и медвежьи свечи и вычисляет их процентное соотношение.

Когда синяя линия выше 61,8%, а красная ниже 38,2% — тренд завершен. Когда синяя и красная линии близки к 50%, тренд начинается.

CandleColorCounter indicator MQL5

