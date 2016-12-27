CodeBaseSeções
Indicadores

CandleColorCounter - indicador para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
saeed Mollanezhad
Visualizações:
2815
Avaliação:
(28)
Publicado:
O indicador conta velas Altista e Baixista nas barras Bar_Period e calcula a percentagem.

Quando a linha azul é de até 61,8% e a linha vermelha está abaixo de 38,2%, a tendência é concluída. Quando as linhas azuis e vermelhas estão perto de 50%, a tendência é iniciada.

Indicador CandleColorCounter em MQL5

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7005

