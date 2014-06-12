Autor real:

Ramdass

O indicador Random Walk Index é usado em situações em que é necessário determinar se o instrumento de mercado está em uma tendência em desenvolvimento ou executando um movimento aleatório em uma faixa de negociação.

Primeiramente, este indicador tenta fazer isto através da definição de uma faixa de negociação do instrumento de mercado. O próximo passo é calcular um conjunto de índices de RWI para maximizar o período de análise. O maior movimento do índice relativo ao RW é utilizado como o índice atual. O mercado desenvolve uma tendência de alta se RWI de alta > 1, enquanto que a tendência de baixa se forma quando RWI de baixa < 1.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 21.12.2006.

Figura 1. O indicador RWI