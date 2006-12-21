Индикатор Random Walk Index (Индекс Случайной Прогулки) используется, чтобы определить, развивает ли рыночный инструмент тренд или совершает случайные движения.

RWI максимумов - зеленая линия, RWI минимумов - красная.





Рынок развивает восходящий тренд, если RWI максимумов больше 1, в то время как нисходящий тренд указывается, если RWI минимумов больше 1.