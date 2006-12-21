Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Random Walk Index - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8565
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Random Walk Index (Индекс Случайной Прогулки) используется, чтобы определить, развивает ли рыночный инструмент тренд или совершает случайные движения.
RWI максимумов - зеленая линия, RWI минимумов - красная.
Рынок развивает восходящий тренд, если RWI максимумов больше 1, в то время как нисходящий тренд указывается, если RWI минимумов больше 1.
Random Walk Index
SnakeInBorders
Индикатор SnakeInBorders рассчитывает коридор отфильтрованного рынка, ограниченный двумя бордюрами BorderTop[] и BorderBot[].periodgen
Позволяет быстро создать данные из М1 на М5 до Д1. Смещяет время по необходимости.
Executer AO
Эксперт на основе индикатора Awesome oscillator.Executer Candles
Эксперт Executer_Candles основан на анализе комбинаций фигур свечей.