Индикаторы

Random Walk Index - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор Random Walk Index (Индекс Случайной Прогулки) используется, чтобы определить, развивает ли рыночный инструмент тренд или совершает случайные движения.
RWI максимумов - зеленая линия, RWI минимумов - красная.


Рынок развивает восходящий тренд, если RWI максимумов больше 1, в то время как нисходящий тренд указывается, если RWI минимумов больше 1.


Random Walk Index

