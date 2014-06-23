代码库部分
指标

随机漫步指数 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2342
等级:
(27)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
rwi.mq5 (16.33 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

Ramdass

此随机漫步指数指标用于判断市场工具是否正处于趋势延续，或是在进行随机运动。

此指标首先尝试定义一个市场工具的交易范围。下一步是计算一系列 RWI 指标的最大分析周期。相对于 RW 的最大走势指数用作当前指数。市场趋势延续时, 则 RWI 的 highs > 1, 当下跌时 RWI 的 lows > 1。

此指标首次以 MQL4 实现，并且发表在 代码基地 21.12.2006。

图例 1. 该 RWI 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/6990

ExMass_HTF ExMass_HTF

此 FisherCyberCycle 指标在输入参数中有时间帧选项。

ExMass ExMass

此 ExMass 指标有助于评估市场波动的影响。

RWI_HTF RWI_HTF

此 RWI 指标在输入参数中有时间帧选项。

SpearmanRankCorrelation_HTF SpearmanRankCorrelation_HTF

此 SpearmanRankCorrelation 指标在输入参数中有时间帧选项。