真实作者:

Ramdass

此随机漫步指数指标用于判断市场工具是否正处于趋势延续，或是在进行随机运动。

此指标首先尝试定义一个市场工具的交易范围。下一步是计算一系列 RWI 指标的最大分析周期。相对于 RW 的最大走势指数用作当前指数。市场趋势延续时, 则 RWI 的 highs > 1, 当下跌时 RWI 的 lows > 1。

此指标首次以 MQL4 实现，并且发表在 代码基地 21.12.2006。

图例 1. 该 RWI 指标