请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
Ramdass
此随机漫步指数指标用于判断市场工具是否正处于趋势延续，或是在进行随机运动。
此指标首先尝试定义一个市场工具的交易范围。下一步是计算一系列 RWI 指标的最大分析周期。相对于 RW 的最大走势指数用作当前指数。市场趋势延续时, 则 RWI 的 highs > 1, 当下跌时 RWI 的 lows > 1。
此指标首次以 MQL4 实现，并且发表在 代码基地 21.12.2006。
图例 1. 该 RWI 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/6990
ExMass_HTF
此 FisherCyberCycle 指标在输入参数中有时间帧选项。ExMass
此 ExMass 指标有助于评估市场波动的影响。
RWI_HTF
此 RWI 指标在输入参数中有时间帧选项。SpearmanRankCorrelation_HTF
此 SpearmanRankCorrelation 指标在输入参数中有时间帧选项。