Random Walk Index - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3023
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Ramdass
Индикатор Random Walk Index используется в ситуациях, когда необходимо определить, развивает ли рыночный инструмент тренд или совершает случайные движения в торговом диапазоне.
Данный индикатор пытается сделать это, определяя сначала торговый диапазон рыночного инструмента. Следующий шаг состоит в вычислении серии индексов RWI для максимума рассматриваемого периода. Наибольшее движение индекса относительно RW используется в качестве текущего индекса. Рынок развивает восходящий тренд, если RWI максимумов >1, в то время как нисходящий тренд имеет место при RWI минимумов>1.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 21.12.2006.
Рис.1. Индикатор RWI
