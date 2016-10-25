実際の著者：

Ramdass

ランダムウォーク指数指標は、市場の製品がトレンドを展開しているかランダムに動いているかどうかを判定することが必要な状況で使用されます。

この指標は、最初に市場の製品の取引レンジを定義することでそれを行おうとします。. 次のステップは、分析期間の最大のRBI指数のシリーズの計算です。RWに相対した指数の相対的な最大移動が現在の指数として使用されます。市場は、高値のRWI > 1 の場合は上昇トレンド、 安値のRWI > 1の場合は下降トレンドを発展します。

この指標は初めにMQL4で実装され2006年12月21日にコードベースで公開されました。

図1 RWI指標