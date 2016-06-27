Wirklicher Autor:

Ramdass

Der Random Walk Index Indikator wird verwendet, wenn es notwendig ist zu bestimmen, ob sich das Marktinstrument in einem entwickelnden Trend befindet oder zufällige Bewegungen innerhalb einer Seitwärtsbewegung ausführt.

Dieser Indikator versucht dies, indem zuerst eine Seitwärtsbewegung des Marktinstruments definiert wird. Der nächste Schritt ist, eine Reihe von RWI Indizes für ein Maximum der zu analysierenden Periode zu berechnen. Die größte Bewegung des Index relativ zum RW wird als aktueller Index verwendet. Der Markt entwickelt einen Aufwärtstrend, wenn der RWI der Hochs > 1 ist, während ein Abwärtstrend vorliegt, wenn der RWI der Tiefs > 1 ist.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 21.12.2006 veröffentlicht.

Abbildung 1. Der RWI Indikator