und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Random Walk Index - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 989
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
Ramdass
Der Random Walk Index Indikator wird verwendet, wenn es notwendig ist zu bestimmen, ob sich das Marktinstrument in einem entwickelnden Trend befindet oder zufällige Bewegungen innerhalb einer Seitwärtsbewegung ausführt.
Dieser Indikator versucht dies, indem zuerst eine Seitwärtsbewegung des Marktinstruments definiert wird. Der nächste Schritt ist, eine Reihe von RWI Indizes für ein Maximum der zu analysierenden Periode zu berechnen. Die größte Bewegung des Index relativ zum RW wird als aktueller Index verwendet. Der Markt entwickelt einen Aufwärtstrend, wenn der RWI der Hochs > 1 ist, während ein Abwärtstrend vorliegt, wenn der RWI der Tiefs > 1 ist.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 21.12.2006 veröffentlicht.
Abbildung 1. Der RWI Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/6990
Der ExMass Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.ExMass
Der ExMass Indikator hilft bei der Bestimmung von Marktfluktuationen.
Der RWI Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.SpearmanRankCorrelation_HTF
Der SpearmanRankCorrelation Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.