Индикаторы

ExVol_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
1904
(22)
Индикатор ExVol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ExVol.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор ExVol_HTF

