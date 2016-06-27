Der ExVol berechnet die Differenz zwischen der Gesamtsumme der Körper von steigenden und fallenden Kerzen eines gegebenen Intervalls in Punkten.

Der TrendMagic_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des TrendMagic Indikators mit einem fixen TimeFrame.

Der ExMass Indikator hilft bei der Bestimmung von Marktfluktuationen.