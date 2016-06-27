und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ExVol_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der ExVol Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periode des Indikators (TimeFrame)
Für eine korrekte Funktion des EA, kopieren Sie die compilierte Indikator Datei ExVol.mq5 in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abbildung 1. Der ExVol_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/6985
