ExVol_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der ExVol Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periode des Indikators (TimeFrame)

Für eine korrekte Funktion des EA, kopieren Sie die compilierte Indikator Datei ExVol.mq5 in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Der ExVol_HTF Indikator

ExVol ExVol

Der ExVol berechnet die Differenz zwischen der Gesamtsumme der Körper von steigenden und fallenden Kerzen eines gegebenen Intervalls in Punkten.

ExTrendV2 ExTrendV2

Der ExTrendv2 Indikator zeichnet Fraktalkanäle.

TrendMagic_Signal TrendMagic_Signal

Der TrendMagic_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des TrendMagic Indikators mit einem fixen TimeFrame.

ExMass ExMass

Der ExMass Indikator hilft bei der Bestimmung von Marktfluktuationen.