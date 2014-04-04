CodeBaseРазделы
Exp_TrendMagic - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Торговая система с использованием индикатора TrendMagic.

Решение о сделке принимается в случаях, когда меняется направление движения индикатора. Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора TrendMagic.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2013 гг. на XAUUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

TrendMagic_HTF TrendMagic_HTF

Индикатор TrendMagic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ExVol_HTF ExVol_HTF

Индикатор ExVol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

TrendMagic_Signal TrendMagic_Signal

Индикатор TrendMagic_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора TrendMagic с фиксированным таймфреймом.

RWI_HTF RWI_HTF

Индикатор RWI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.