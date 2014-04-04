Ставь лайки и следи за новостями
Exp_TrendMagic - эксперт для MetaTrader 5
- 4035
Торговая система с использованием индикатора TrendMagic.
Решение о сделке принимается в случаях, когда меняется направление движения индикатора. Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора TrendMagic.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2013 гг. на XAUUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор TrendMagic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ExVol_HTF
Индикатор ExVol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор TrendMagic_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора TrendMagic с фиксированным таймфреймом.RWI_HTF
Индикатор RWI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.