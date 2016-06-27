CodeBaseKategorien
Exp_TrendMagic - Experte für den MetaTrader 5

Handelssystem das den TrendMagic Indikator verwendet.

Eine Handelsentscheidung wird getroffen, wenn sich die Richtung der Indikatorbewegung ändert. Für eine korrekte Funktion des EA, kopieren Sie die compilierte Indikator Datei TrendMagic.ex5 in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benutzen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abbildung 1 Instanzen der Tradehistorie am Chart

Testergebnisse für 2013 für XAUUSD H4:

Abbildung 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/6981

