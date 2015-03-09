Pon "Me gusta" y sigue las noticias
BlauHLM - indicador para MetaTrader 5
El indicador Directional Trend Index desde el libro de William Blau «Momentum, Dirección y Divergencia» (Momentum, Direction and Divergence) está implementado en forma de un histograma de color.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».
Fig. 1. Indicador BlauHLM
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2421
