BlauHLM - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
El indicador Directional Trend Index desde el libro de William Blau «Momentum, Dirección y Divergencia» (Momentum, Direction and Divergence) está implementado en forma de un histograma de color.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».

Fig. 1. Indicador BlauHLM

