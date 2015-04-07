CodeBaseSeções
BlauHLM_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
O indicador BlauHLM com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período gráfico do indicador (timeframe)

Para proporcionar a correta operação do indicador, coloque o arquivo do indicador Blauhlm.mq5 compilados em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador BlauHLM_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2422

