O indicador BlauHLM com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Para proporcionar a correta operação do indicador, coloque o arquivo do indicador Blauhlm.mq5 compilados em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador BlauHLM_HTF