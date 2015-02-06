代码库部分
BlauHLM_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
BlauHLM 指标在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指标图表周期

为了正确操作指标, 将编译的指标文件 Blauhlm.mq5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。

图例.1. BlauHLM_HTF 指标

图例.1. BlauHLM_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2422

