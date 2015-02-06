请观看如何免费下载自动交易
此 BlauHLM 指标在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期
为了正确操作指标, 将编译的指标文件 Blauhlm.mq5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。
图例.1. BlauHLM_HTF 指标
BlauHLM
趋势方向指数指标出自 William Blau 的书籍 "Momentum, direction and divergence - 动量，方向和背离", 以彩色直方图形式实现。Exp_XPVT
此 Exp_XPVT 的入场信号由 XPVT 振荡器中生成。
Exp_BlauHLM
本交易系统采用 BlauHLM 振荡器。MA_2HTF
一款基于两条不同时间帧的移动均线形成的彩色云图。