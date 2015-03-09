CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Exp_XPVT - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
exp_xpvt.mq5 (8.14 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
tradealgorithms.mqh (60.89 KB) ver
\MQL5\Indicators\
xpvt.mq5 (7.98 KB) ver
El Asesor Experto Exp_XPVT se basa en las señales generadas por el oscilador XPVT.

La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra si la línea principal se ha cruzado con la línea de señal del indicador.

Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar el archivo compilado XPVT.ex5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras variantes de esta librería siguiendo el enlace Trade Algorithms.

Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico

Resultados de las pruebas para 2013 con USDJPY H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas

XPVT_HTF XPVT_HTF

El indicador XPVT permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

Williams_Accumulation_Distribution_HTF Williams_Accumulation_Distribution_HTF

El indicador Williams_Accumulation_Distribution permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

BlauHLM BlauHLM

El indicador Directional Trend Index desde el libro de William Blau «Momentum, Dirección y Divergencia» (Momentum, Direction and Divergence) está implementado en forma de un histograma de color.

BlauHLM_HTF BlauHLM_HTF

El indicador BlauHLM permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.