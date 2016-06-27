CodeBaseKategorien
Indikatoren

BlauHLM_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
627
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
blauhlm.mq5 (8.57 KB) ansehen
blauhlm_htf.mq5 (12.31 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der BlauHLM Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte Blauhlm.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abb.1. BlauHLM_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2422

