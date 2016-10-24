コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

BlauHLM_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
654
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
blauhlm.mq5 (8.57 KB) ビュー
blauhlm_htf.mq5 (12.31 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むBlauHLM指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

EAを正しく操作するにはコンパイルされた Blauhlm.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　BlauHLM_HTF指標

図1　BlauHLM_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2422

BlauHLM BlauHLM

色ヒストグラムの形で実装されたウィリアムブラウ著作の「Momentum, Direction, and Divergence（モメンタム、方向、および発散）」からのDirectional Trend Index（方向トレンド指数）指標

Exp_XPVT Exp_XPVT

Exp_XPVTはXPVTオシレータで生成されたシグナルに基づいています。

Exp_BlauHLM Exp_BlauHLM

この取引システムはBlauHLMオシレータを使います。

MA_2HTF MA_2HTF

異なる期間の移動平均線によって形成された色付きの雲