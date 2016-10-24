無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
BlauHLM_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 654
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むBlauHLM指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
EAを正しく操作するにはコンパイルされた Blauhlm.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
図1 BlauHLM_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2422
BlauHLM
色ヒストグラムの形で実装されたウィリアムブラウ著作の「Momentum, Direction, and Divergence（モメンタム、方向、および発散）」からのDirectional Trend Index（方向トレンド指数）指標Exp_XPVT
Exp_XPVTはXPVTオシレータで生成されたシグナルに基づいています。
Exp_BlauHLM
この取引システムはBlauHLMオシレータを使います。MA_2HTF
異なる期間の移動平均線によって形成された色付きの雲