代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

BlauHLM - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1272
等级:
(20)
已发布:
已更新:
blauhlm.mq5 (8.57 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

趋势方向指数指标出自 William Blau 的书籍 "Momentum, direction and divergence - 动量，方向和背离", 以彩色直方图形式实现。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1. BlauHLM 指标

图例.1. BlauHLM 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2421

Exp_XPVT Exp_XPVT

此 Exp_XPVT 的入场信号由 XPVT 振荡器中生成。

XPVT_HTF XPVT_HTF

此 XPVT 指标在输入参数中有时间帧选项。

BlauHLM_HTF BlauHLM_HTF

此 BlauHLM 指标在输入参数中有时间帧选项。

Exp_BlauHLM Exp_BlauHLM

本交易系统采用 BlauHLM 振荡器。