趋势方向指数指标出自 William Blau 的书籍 "Momentum, direction and divergence - 动量，方向和背离", 以彩色直方图形式实现。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1. BlauHLM 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2421
BlauHLM_HTF
此 BlauHLM 指标在输入参数中有时间帧选项。Exp_BlauHLM
本交易系统采用 BlauHLM 振荡器。