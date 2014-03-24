Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BlauHLM - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2216
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Directional Trend Index из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор BlauHLM
Williams_Accumulation_Distribution_HTF
Индикатор Williams_Accumulation_Distribution с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Williams_Accumulation_Distribution
Индикатор Accumulation/Distribution Ларри Вильямса представляет собой накопленную сумму "накопительных" и "распределительных" движений цены.