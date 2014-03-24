CodeBaseРазделы
Индикаторы

BlauHLM - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2216
(20)
Индикатор Directional Trend Index из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор BlauHLM

Williams_Accumulation_Distribution_HTF Williams_Accumulation_Distribution_HTF

Индикатор Williams_Accumulation_Distribution с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Williams_Accumulation_Distribution Williams_Accumulation_Distribution

Индикатор Accumulation/Distribution Ларри Вильямса представляет собой накопленную сумму "накопительных" и "распределительных" движений цены.

MA_2HTF MA_2HTF

Цветное облако, образованное двумя скользящими средними с разных таймфреймов.

RSI_2HTF RSI_2HTF

Цветное облако, образованное двумя осцилляторами RSI с разных таймфреймов.