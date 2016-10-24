無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
BlauHLM - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 714
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
色ヒストグラムの形で実装されたウィリアムブラウ著作の「Momentum, Direction and Divergence（モメンタム、方向、および発散）」からの Directional Trend Index（方向トレンド指数）指標。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 BlauHLM指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2421
BlauHLM_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むBlauHLM指標Exp_BlauHLM
この取引システムはBlauHLMオシレータを使います。