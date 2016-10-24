コードベースセクション
色ヒストグラムの形で実装されたウィリアムブラウ著作の「Momentum, Direction and Divergence（モメンタム、方向、および発散）」からの Directional Trend Index（方向トレンド指数）指標。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　BlauHLM指標

図1　BlauHLM指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2421

Exp_XPVT Exp_XPVT

Exp_XPVTはXPVTオシレータで生成されたシグナルに基づいています。

XPVT_HTF XPVT_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXPVT指標

BlauHLM_HTF BlauHLM_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むBlauHLM指標

Exp_BlauHLM Exp_BlauHLM

この取引システムはBlauHLMオシレータを使います。