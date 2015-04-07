CodeBaseSeções
BlauHLM - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1229
(20)
blauhlm.mq5 (8.57 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Indicador Directional Trend Index do livro "Momentum, Direction and Divergence" por William Blau, aplicadas sob a forma de um histograma colorido.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1. Indicador BlauHLM

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2421

