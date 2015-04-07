Participe de nossa página de fãs
BlauHLM - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1229
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Indicador Directional Trend Index do livro "Momentum, Direction and Divergence" por William Blau, aplicadas sob a forma de um histograma colorido.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1. Indicador BlauHLM
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2421
