BlauHLM - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
753
(20)
Indikator Directional Trend Index vom Buch "Momentum, Richtung und Divergenz" von William Blau, implementiert in Form eines Farbhistogramms.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1. BlauHLM Indikator

Exp_XPVT Exp_XPVT

Der Exp_XPVT basiert auf den Signalen, die vom XPVT Oszillator generiert werden.

XPVT_HTF XPVT_HTF

Der XPVT Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

BlauHLM_HTF BlauHLM_HTF

Der BlauHLM Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Exp_BlauHLM Exp_BlauHLM

Dieses Handelssystem verwendet den BlauHLM Oszillator.