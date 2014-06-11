CodeBaseSecciones
CronexAC_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
885
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
cronexac.mq5 (13.83 KB) ver
cronexac_htf.mq5 (20.92 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador CronexAC con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para que el indicador funcione, es imprescindible que el archivo compilado del indicador CronexAC.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador CronexAC_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2403

