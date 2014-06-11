CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

BackgroundCandle_CronexAO_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
991
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
backgroundcandle_cronexao_htf.mq5 (37.67 KB) ver
cronexao.mq5 (13.65 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING. El coloreado de los rectángulos tiene lugar de acuerdo con los colores de la nube del indicador CronexAO.

Dependiendo de la dirección de la tendencia, determinada por el color de la nube del indicador de origen, el cuerpo de la vela adquirirá color verde o violeta, y la sombra adquirirá color verde claro o beige claro, respectivamente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador CronexAO.mq5.

Figura 1. Indicador BackgroundCandle_CronexAO_HTF

Figura 1. Indicador BackgroundCandle_CronexAO_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2404

CronexAC_HTF CronexAC_HTF

Indicador CronexAC con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

CronexAO_HTF CronexAO_HTF

Indicador CronexAO con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

BackgroundCandle_CronexAC_HTF BackgroundCandle_CronexAC_HTF

Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, de acuerdo con los colores de la nube del indicador CronexAC.

CronexChaikin_HTF CronexChaikin_HTF

Indicador CronexChaikin con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.