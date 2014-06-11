Pon "Me gusta" y sigue las noticias
BackgroundCandle_CronexAO_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 991
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING. El coloreado de los rectángulos tiene lugar de acuerdo con los colores de la nube del indicador CronexAO.
Dependiendo de la dirección de la tendencia, determinada por el color de la nube del indicador de origen, el cuerpo de la vela adquirirá color verde o violeta, y la sombra adquirirá color verde claro o beige claro, respectivamente.
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador CronexAO.mq5.
Figura 1. Indicador BackgroundCandle_CronexAO_HTF
