真实作者:

RickD

此 i-OneThird 指标绘制对应多头以及空头范式的蜡烛图 (以 Heiken Ashi 风格)。



蜡烛条最高价和最低价之间的不同在于，它被分为三个部分。此指标通过这种方式判断范式，蜡烛条的其中三分之一包含开盘价，并且其一包含收盘价。

此指标首次以 MQL4 实现，并且发表在 mql4.com 代码基地 07.06.2007。

图例 1. 该 RickD 指标