请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
RickD
此 i-OneThird 指标绘制对应多头以及空头范式的蜡烛图 (以 Heiken Ashi 风格)。
蜡烛条最高价和最低价之间的不同在于，它被分为三个部分。此指标通过这种方式判断范式，蜡烛条的其中三分之一包含开盘价，并且其一包含收盘价。
此指标首次以 MQL4 实现，并且发表在 mql4.com 代码基地 07.06.2007。
图例 1. 该 RickD 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2386
多时间帧轴点 SuperTrend
此指标显示多个时间帧的 Supertrend 指标的当前方向和标签。HighsLows_HTF_Signal
指标 HighsLows_HTF_Signal 显示选择柱线上的 HighsLowsSignal 指标生成的用来执行交易的趋势方向或信号，绘制彩色图形对象来指示趋势及交易方向，并在入场时机来临时，发送警报或语音信号。
i-AMA-Optimum
由 Perry Kaufman 开发的用于大周期的自适应移动均线。i-AMMA
一款类似于 EMA 的移动均线指标。