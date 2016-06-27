und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
i-OneThird - Indikator für den MetaTrader 5
- 826
Wirklicher Autor:
RickD
Der i-OneThird Indikator zeichnet Kerzen die mit bullishen und bearishen Mustern korrespondieren (im Stil von Heiken Ashi).
Der Unterschied zwischen Hoch und Tief einer Kerze wird in 3 Teile aufgeteilt. Der Indikator bestimmt das Muster durch Ermittlung, welches Drittel der Kerze die Eröffnung enthält und welches den Schluss enthält.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 07.06.2007 veröffentlicht.
Abbildung 1. Der RickD Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2386
