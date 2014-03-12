CodeBaseРазделы
Индикаторы

i-OneThird - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
2879
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

RickD

Индикатор i-OneThird рисует свечи, соответствующие бычьим и медвежьим паттернам (в стиле HeikenAshi).

Разница между High и Low свечи делится на 3 части. Индикатор определяет паттерн по тому, в какой трети свечи идет открытие и в какой трети идет закрытие.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 07.06.2007.

Рис.1. Индикатор RickD

