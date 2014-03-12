Смотри, как бесплатно скачать роботов
i-OneThird - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
RickD
Индикатор i-OneThird рисует свечи, соответствующие бычьим и медвежьим паттернам (в стиле HeikenAshi).
Разница между High и Low свечи делится на 3 части. Индикатор определяет паттерн по тому, в какой трети свечи идет открытие и в какой трети идет закрытие.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 07.06.2007.
Рис.1. Индикатор RickD
Exp_CronexRSI
Эксперт Exp_CronexRSI построен на основе сигналов осциллятора CronexRSI.i-FractalsEx
Индикатор строит фракталы с возможностью указания количества баров для определения фрактала во входных параметрах.
i-AMA-Optimum
Адаптивная скользящая средняя Перри Кауфмана для больших значений периодов.i-AMMA
Индикатор скользящей средней, сходной с EMA.