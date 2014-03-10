CodeBaseРазделы
New_Fractals_Lines - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

olyakish

Индикатор отображает "приседающие" фракталы с учетом объёмов.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 13.07.2007.

Рис.1. Индикатор New_Fractals_Lines

BackgroundCandle_CronexRSI_HTF BackgroundCandle_CronexRSI_HTF

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с цветами индикатора CronexRSI.

BackgroundCandle_CronexMFI_HTF BackgroundCandle_CronexMFI_HTF

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с цветами индикатора CronexMFI.

Transparent MetaTrader 5 Transparent MetaTrader 5

Данный скрипт позволяет делать полупрозрачным весь терминал.

CronexMFI_HTF CronexMFI_HTF

Индикатор CronexMFI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.