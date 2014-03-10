Смотри, как бесплатно скачать роботов
New_Fractals_Lines - индикатор для MetaTrader 5
2932
Реальный автор:
olyakish
Индикатор отображает "приседающие" фракталы с учетом объёмов.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 13.07.2007.
Рис.1. Индикатор New_Fractals_Lines
