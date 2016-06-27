und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
New_Fractals_Lines - Indikator für den MetaTrader 5
olyakish
Der Indikator zeigt "squatter" Fraktale bezugnehmend auf das Volumen.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 13. Juli 2007 veröffentlicht.
Abb.1. New_Fractals_Lines Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2381
