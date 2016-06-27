CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

New_Fractals_Lines - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
784
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

olyakish

Der Indikator zeigt "squatter" Fraktale bezugnehmend auf das Volumen.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 13. Juli 2007 veröffentlicht.

Abb.1. New_Fractals_Lines Indikator

Abb.1. New_Fractals_Lines Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2381

BackgroundCandle_CronexRSI_HTF BackgroundCandle_CronexRSI_HTF

Indikator der Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke in Übereinstimmung mit den Farben des CronexRSI Indikators zeichnet.

BackgroundCandle_CronexMFI_HTF BackgroundCandle_CronexMFI_HTF

Indikator der Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke in Übereinstimmung mit den Farben des CronexMFI Indikators zeichnet.

Multi-timeframe SuperTrend in forme eines Pivots Multi-timeframe SuperTrend in forme eines Pivots

Der Indikator zeigt die aktuellen Levels und Richtung des Supertrend Indikators auf mehreren TimeFrames.

Exp_CronexMFI Exp_CronexMFI

Der Exp_CronexMFI basiert auf den Signalen, die vom CronexMFI Oszillator generiert werden.