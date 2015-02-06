代码库部分
New_Fractals_Lines - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
真实作者:

olyakish

此指标显示 "下蹲" 分形和其交易量。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码库 2007.07.13。

图例.1. New_Fractals_Lines 指标

图例.1. New_Fractals_Lines 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2381

