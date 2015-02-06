请观看如何免费下载自动交易
New_Fractals_Lines - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1324
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
真实作者:
olyakish
此指标显示 "下蹲" 分形和其交易量。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码库 2007.07.13。
图例.1. New_Fractals_Lines 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2381
