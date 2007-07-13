После очередного прочтения первого "Хаоса" от Б.Вильямса в голову пришла идея попробовать реализовать не "приседающий" бар, а "приседающий" фрактал. Суть: берем два рядом фрактала разнонаправленных. Допустим первый (дальше по истории ) вниз, второй (ближе по истории) вверх. Считаем дельту на фрактале:

(High[i+2] - Low[i+2] + High[i+1] - Low[i+1] + High[i] - Low[i] + High[i-1] - Low[i-1] + High[i-2] - Low[i-2]);



Считаем общий объем (тиковый) на фрактале:

(Volume[i+2] + Volume[i+1] + Volume[i] + Volume[i-1] + Volume[i-2]);



Считаем MFI на фрактале:

(дельта / общий объем);



Тоже самое проводим и со всторым фракталом. Далее, если

(MFI1 > MFI2 && Vol1 < Vol2) == true ;

то рисуем точку над High данного фрактала. Линия сопротивления -это трендовая линия соединенная по двум соседним "приседающим" фракталам наверх. Примерно тоже самое, если имеем пару разнонаправленных фракталов: первый вверх второй вниз. Только точку рисуем ниже Low под "приседающим" фракталам вниз. Линия сопротивления - это трендовая линия соединенная по двум соседним "приседающим" фракталам вниз.

Торговая система по данному индикатору еще полностью не сформирована, но думаю так:

- Если линия поддержки (цвет коричневый) направлена вверх и цена находится выше ее, ждем, когда цена закроется ниже этой линии, и продаем;

- Если линия поддержки (цвет коричневый) направлена вниз и цена пробивает (закрывается) выше нее, то не входить в сделку.



С точностью до наоборот торговать по пробитию линии поддержки. Но это еще не окончательный вариант.

Предлагаю высказаться по доработке как индикатора, так и торговой системы по нему.

15.03.2007 г.

Добавил индикатор olyakish_fractals_01.mq4, который показывает и другие фракталы, а именно "зеленый", "приседающий", "фальшивый" и "увядающий".

22.03.2007 г.

Добавил новую версию индикатора olyakish_fractals_02.mq4. В ней реализован фильтр фракталов по их внутреннему объему (в процентах). В итоге фракталов на графике будет меньше, останутся наиболее значимые.



Стратегия торговли:

- играть на пробитие красных фракталов (приседающих), а также можно играть сразу в противоположную сторону, как появится синий (фальшивый) фрактал со StopLoss на данном фрактале. Таким образом можно зацепить от нескольких пипсов до солидного движения.



27.03.2007 г.

Новая версия индикатора olyakish_fractals_03.mq4. Добавил отрисовку текущих линий поддержки/сопротивления и возможность включать/отключать отрисовку предыдущих линий поддержки/сопротивления. Данный индикатор довольно сильно зависит от тикового объема. Как вариант решения данной ситуации - использовать котировки максимально приближенные к реальным (без фильтрации на сервере).





01.11.2007 добавлена возможность выбирать количество баров в фрактале;

есть возможность выбора по какому типу фракталов рисовать линии поддержки/сопротивления

аналогично с линией сопротивления. Применение: на мой взгляд если линия поддержки направлена вверх и цена каснулась ее и отскочила, либо ненадолго пробила,а после закрылась выше указанной линии то предположительно восходящее движение возобновится (играем по тренду)

26.11.2007 В версии 06а Исправил кое какие ошибки.