CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

New_Fractal_Lines - индикатор для MetaTrader 4

Alexey Klenov | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
12667
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

После очередного прочтения первого "Хаоса" от Б.Вильямса в голову пришла идея попробовать реализовать не "приседающий" бар, а "приседающий" фрактал. Суть: берем два рядом фрактала разнонаправленных. Допустим первый (дальше по истории ) вниз, второй (ближе по истории) вверх. Считаем дельту на фрактале:
(High[i+2] - Low[i+2] + High[i+1] - Low[i+1] + High[i] - Low[i] + High[i-1] - Low[i-1] + High[i-2] - Low[i-2]);

Считаем общий объем (тиковый) на фрактале:
(Volume[i+2] + Volume[i+1] + Volume[i] + Volume[i-1] + Volume[i-2]);

Считаем MFI на фрактале:
(дельта / общий объем);

Тоже самое проводим и со всторым фракталом. Далее, если 

(MFI1 > MFI2  && Vol1 < Vol2) == true;

то рисуем точку над High данного фрактала. Линия сопротивления -это трендовая линия соединенная по двум соседним "приседающим" фракталам наверх. Примерно тоже самое, если имеем пару разнонаправленных фракталов: первый вверх второй вниз. Только точку рисуем ниже Low под "приседающим" фракталам вниз. Линия сопротивления - это трендовая линия соединенная по двум соседним "приседающим" фракталам вниз.

Торговая система по данному индикатору еще полностью не сформирована, но думаю так:
- Если линия поддержки (цвет коричневый) направлена вверх и цена находится выше ее, ждем, когда цена закроется ниже этой линии, и продаем;
- Если линия поддержки (цвет коричневый) направлена вниз и цена пробивает (закрывается) выше нее, то не входить в сделку.

С точностью до наоборот торговать по пробитию линии поддержки. Но это еще не окончательный вариант.

Предлагаю высказаться по доработке как индикатора, так и торговой системы по нему.



15.03.2007 г.
Добавил индикатор olyakish_fractals_01.mq4, который показывает и другие фракталы, а именно "зеленый", "приседающий", "фальшивый" и "увядающий".



22.03.2007 г.
Добавил новую версию индикатора olyakish_fractals_02.mq4. В ней реализован фильтр фракталов по их внутреннему объему (в процентах). В итоге фракталов на графике будет меньше, останутся наиболее значимые.

Стратегия торговли:
- играть на пробитие красных фракталов (приседающих), а также можно играть сразу в противоположную сторону, как появится синий (фальшивый) фрактал со StopLoss на данном фрактале. Таким образом можно зацепить от нескольких пипсов до солидного движения.

27.03.2007 г.
Новая версия индикатора olyakish_fractals_03.mq4. Добавил отрисовку текущих линий поддержки/сопротивления и возможность включать/отключать отрисовку предыдущих линий поддержки/сопротивления. Данный индикатор довольно сильно зависит от тикового объема. Как вариант решения данной ситуации - использовать котировки максимально приближенные к реальным (без фильтрации на сервере).

01.11.2007 добавлена возможность выбирать количество баров в фрактале;
есть возможность выбора по какому типу фракталов рисовать линии поддержки/сопротивления
Применение: на мой взгляд если линия поддержки направлена вверх и цена каснулась ее и отскочила, либо ненадолго пробила,а после закрылась выше указанной линии то предположительно восходящее движение возобновится (играем по тренду)
аналогично с линией сопротивления.

26.11.2007 В версии 06а Исправил кое какие ошибки.

MCVA - Multichart Visual Analyser MCVA - Multichart Visual Analyser

Скрипт помогает проводить визуальный анализ движения нескольких валютных пар на произвольном временном интервале

RSI_BANDS_MA RSI_BANDS_MA

Индикатор, основанный на данных нескольких, RSI, Bollinger, MAverage. Красиво показывает зону для покупки и продажи. Отработка, в зависимости от валюты, 30-90 пунктов.

PowerTrend PowerTrend

Индикатор Сила(фазы) тренда.

i-AMMA i-AMMA

Индикатор Average Modified Moving Average.