ポケットに対して
インディケータ

New_Fractals_Lines - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
815
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

olyakish

この指標は、ボリュームに関して「squatter」フラクタルを表示します。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2007年7月13日にコードベースで公開されました。

図1　New_Fractals_Lines指標

図1　New_Fractals_Lines指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2381

