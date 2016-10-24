無料でロボットをダウンロードする方法を見る
New_Fractals_Lines - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
olyakish
この指標は、ボリュームに関して「squatter」フラクタルを表示します。
このインディケータは初めにMQL4で実装され2007年7月13日にコードベースで公開されました。
図1 New_Fractals_Lines指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2381
