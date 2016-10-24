コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

透明な MetaTrader 5 - MetaTrader 5のためのスクリプト

Vladimir Karputov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1184
評価:
(59)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
このスクリプトは、Windows APIを使用して、クライアント端末ウィンドウの透明度レベルを設定することができます。

ステップ1

ステップ2

ステップ3

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2377

