記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
透明な MetaTrader 5 - MetaTrader 5のためのスクリプト
ビュー: 1184
- 1184
- 評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このスクリプトは、Windows APIを使用して、クライアント端末ウィンドウの透明度レベルを設定することができます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2377
