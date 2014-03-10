CodeBaseРазделы
Скрипты

Transparent MetaTrader 5 - скрипт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4283
Рейтинг:
(59)
Опубликован:
Обновлен:
Данный скрипт позволяет делать полупрозрачным весь терминал.

Изменения в версиях: 

Версия 1.20: При повторном присоединении к графику, терминал становится снова непрозрачным.

Версия 1.10: Поддержка Windows XP 32-bit.

