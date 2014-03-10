Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Transparent MetaTrader 5 - скрипт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4283
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Данный скрипт позволяет делать полупрозрачным весь терминал.
Изменения в версиях:
Версия 1.20: При повторном присоединении к графику, терминал становится снова непрозрачным.
Версия 1.10: Поддержка Windows XP 32-bit.
New_Fractals_Lines
Индикатор отображает "приседающие" фракталы с учетом объёмов.BackgroundCandle_CronexRSI_HTF
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с цветами индикатора CronexRSI.
CronexMFI_HTF
Индикатор CronexMFI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_CronexMFI
Эксперт Exp_CronexMFI построен на основе сигналов осциллятора CronexMFI.