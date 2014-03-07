Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
CronexChaikin - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2390
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Cronex
Индикатор MACD, в котором ценовой ряд заменен на ряд значений технического индикатора Chaikin Oscillator, выполненный в виде цветного облака.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор CronexChaikin
Индикатор DynamicRS с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.DynamicRS_Channel_HTF
Индикатор DynamicRS_Channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор CronexDeMarker с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.BackgroundCandle_CronexMFI_HTF
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с цветами индикатора CronexMFI.