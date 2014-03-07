CodeBaseРазделы
Индикаторы

CronexChaikin - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2390
(30)
Реальный автор:

Cronex

Индикатор MACD, в котором ценовой ряд заменен на ряд значений технического индикатора Chaikin Oscillator, выполненный в виде цветного облака.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор CronexChaikin

DynamicRS_HTF DynamicRS_HTF

Индикатор DynamicRS с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

DynamicRS_Channel_HTF DynamicRS_Channel_HTF

Индикатор DynamicRS_Channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

CronexDeMarker_HTF CronexDeMarker_HTF

Индикатор CronexDeMarker с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

BackgroundCandle_CronexMFI_HTF BackgroundCandle_CronexMFI_HTF

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с цветами индикатора CronexMFI.