CronexChaikin - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
795
(30)
cronexchaikin.mq5 (14.21 KB) ansehen
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
Wirklicher Autor:

Cronex

Der MACD Indikator, in dem die Preisreihe durch die Reihe von Werten des Chaikin Oszillator Indikators ersetzt wird. Er wird in Form einer farbigen Wolke gezeichnet.

Der Indikator verwendet SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung der Klassen wurde vollständig im Artikel "Mittelung von Preiszeitreihen zur sofortigen Berechnung ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben.

Abbildung 1. Der CronexChaikin Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2369

CronexDeMarker_HTF CronexDeMarker_HTF

Der CronexDeMarker Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

CronexMFI_HTF CronexMFI_HTF

Der CronexMFI Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Transparent MetaTrader 5 Transparent MetaTrader 5

Skript das mit Hilfe des Windows API das Setzen des Transparenzlevels des Client-Terminal-Fenster ermöglicht.

BackgroundCandle_CronexMFI_HTF BackgroundCandle_CronexMFI_HTF

Indikator der Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke in Übereinstimmung mit den Farben des CronexMFI Indikators zeichnet.