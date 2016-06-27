und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
CronexChaikin - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
Cronex
Der MACD Indikator, in dem die Preisreihe durch die Reihe von Werten des Chaikin Oszillator Indikators ersetzt wird. Er wird in Form einer farbigen Wolke gezeichnet.
Der Indikator verwendet SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung der Klassen wurde vollständig im Artikel "Mittelung von Preiszeitreihen zur sofortigen Berechnung ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben.
