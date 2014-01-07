El Chaikin Oscillator (CHO, Oscilador de Chaikin) es la diferencia de las medias móviles del indicador Acumulación/Distribución.

El concepto de este indicador se basa en tres tesis fundamentales.



Primera tesis: si la acción o el índice se cierran por encima de su valor medio durante el día (que se define como [el máximo + el mínimo] / 2), significa que ha sido un día de acumulación. Cuanto más cerca del máximo está el nivel de cierre de una acción, tanto más activa es la acumulación. Del mismo modo, si el precio de cierre de una acción está por debajo del nivel medio del día, significa que ha sido un día de distribución. Cuanto más cerca del mínimo se cierre la acción, más activa será la distribución. Segunda tesis: el crecimiento estable del precio va acompañado de un incremento en el volumen de trading y de una fuerte acumulación del mismo. El volumen es como el combustible que alimenta el crecimiento del mercado, por lo tanto, la disminución del volumen durante la subida del precio significa que no hay suficiente combustible para seguir con la subida.

De igual manera, la caída del precio suele venir acompañada de un volumen bajo, pero termina alimentando el pánico, lo que deriva en la liquidación de las posiciones por parte de los inversores institucionales. Por lo tanto, en primer lugar, vemos un crecimiento en el volumen y a continuación una caída del precio acompañada de un volumen reducido; finalmente, cuando el mercado está cerca del suelo, se observa una cierta acumulación. Tercera tesis: el oscilador Chaikin permite rastrear el volumen de los recursos monetarios que entran y salen del mercado. La comparación de la dinámica del volumen y el precio permite descubrir los picos y los suelos del mercado, tanto a corto como a medio plazo.



El análisis técnico no es una ciencia matemática, por lo que se recomienda utilizar este oscilador junto con otros indicadores técnicos. La fiabilidad de las señales a corto y medio plazo es mayor si el oscilador Chaikin se complementa, por ejemplo, con Envelopes (canal de medias móviles) basados en una media móvil de 21 días, y algún oscilador de sobrecompra/sobreventa.



Cuando el precio alcanza un nivel máximo o mínimo (sobre todo en el nivel de sobrecompra/sobreventa) se produce la señal más importante; el oscilador de Chaikin no puede superar su valor extremo anterior y se revierte.



Las señales que se mueven en la dirección de la tendencia a medio plazo son más fiables que las que se mueven en su contra.

El hecho de que un oscilador confirme un nuevo máximo o mínimo no significa que los precios se vayan a mover en esa dirección. Esto puede considerarse poco relevante.

Otra forma de utilizar el oscilador de Chaikin es la siguiente: un cambio en su dirección es una señal de compraventa, pero sólo si coincide con la dirección de la tendencia del precio. Por ejemplo, si una acción va al alza y su precio es más alto que la media móvil de 90 días, entonces un giro de la curva del oscilador hacia arriba en el área de valores negativos puede interpretarse como una señal de compra (pero el precio de la acción debe ser mayor que el de una media móvil de 90 días - no más bajo).



Un giro de la curva del oscilador hacia abajo en el área de valores positivos (por encima del cero) puede considerarse como una señal de venta, pero el precio de la acción debe ser menor que el de la media móvil de 90 días de los precios de cierre.

Oscilador Chaikin



Cálculo:



Para calcular el oscilador de Chaikin hay que restar una media móvil exponencial de 10 períodos del indicador Acumulación/Distribución de otra EMA de 3 períodos del mismo indicador.

CHO = EMA (A/D, 3) - EMA (A/D, 10)



donde:

