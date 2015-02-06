代码库部分
CronexChaikin - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
1280
(30)
cronexchaikin.mq5 (14.21 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
真实作者:

Cronex

MACD 指标, 其价格序列均被 Chaikin 振荡器 技术指标的数值序列替代。它以绘制彩色云形式实现。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例 1. CronexChaikin 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2369

CronexDeMarker_HTF CronexDeMarker_HTF

此 CronexDeMarker 指标在输入参数中有时间帧选项。

CronexMFI_HTF CronexMFI_HTF

此 CronexMFI 指标在输入参数中有时间帧选项。

BackgroundCandle_CronexMFI_HTF BackgroundCandle_CronexMFI_HTF

此指标基于 CronexMFI 指标的数值来绘制更高时间帧的长方形着色蜡烛条。

BackgroundCandle_CronexRSI_HTF BackgroundCandle_CronexRSI_HTF

此指标基于 CronexRSI 指标的数值来绘制更高时间帧的长方形着色蜡烛条。