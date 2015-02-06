此 CronexMFI 指标在输入参数中有时间帧选项。

此 CronexDeMarker 指标在输入参数中有时间帧选项。

此指标基于 CronexMFI 指标的数值来绘制更高时间帧的长方形着色蜡烛条。

此指标基于 CronexRSI 指标的数值来绘制更高时间帧的长方形着色蜡烛条。