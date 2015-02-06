此 CronexRSI 指标在输入参数中有时间帧选项。

此 CronexMFI 指标在输入参数中有时间帧选项。

此 MACD 指标, 其价格序列均被 Chaikin 振荡器技术指标的数值序列替代。它以绘制彩色云形式实现。

此指标基于 CronexMFI 指标的数值来绘制更高时间帧的长方形着色蜡烛条。